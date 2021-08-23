Выручка туроператоров упала на треть по сравнению с допандемийным уровнем

По итогам летнего сезона туроператорам не удалось приблизиться к показателям докризисного 2019 года. Продажи турпакетов оказались вдвое ниже, чем в позапрошлом году, а игроки рынка недосчитались трети своей выручки, пишет «Коммерсант».

В Национальной сети турагентств пояснили , что выручка отрасли по итогам лета окажется ниже на 30–35% по сравнению с 2019 годом. В Tez Tour и «Интуристе» отмечают, что этим летом на отдых отправилось в два раза меньше россиян, чем в позапрошлом году. Виной тому позднее открытие Турции и закрытие многих востребованных направлений, включая Италию и Испанию, а также длительное отсутствие возможности летать в открытые страны из регионов.

С другой стороны, значительно выросла доля внутреннего туризма: по подсчётам Travelata, в текущем сезоне на долю туров по России пришлось 29% бронирований, в то время как год назад этот показатель составил 8%. При этом средняя стоимость турпакета по России увеличилась на 15%, до 54 тысяч рублей. Роста не обнаружилось только в Краснодарском крае: из-за введения обязательной вакцинации в августе турпоток на Кубань оказался на 35–40% ниже, чем в 2019 году.

Ранее российским туристам предложили посетить Болгарию в разгар бархатного сезона, наиболее бюджетный авиабилет в одну сторону из Москвы в Варну 31 августа обойдётся путешествующему в 3310 рублей. Время в пути составит около двух с половиной часов, поездка туда-обратно по этому направлению обойдётся потенциальному покупателю в 24 139 рублей с ручной кладью, но без багажа. За 8913 рублей можно оформить багаж весом до 23 килограммов.