Второй пакет санкций США из-за Навального вступил в силу 7 сентября

Второй пакет санкций США против России из-за блогера Алексея Навального вступил в силу во вторник, 7 сентября. О его подготовке стало известно ещё в конце июня, сообщает ТАСС.
Госдеп
Второй пакет санкций продлевает и другие ограничения, которые были введены в предыдущие года в связи с историей отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американскими конгрессменами, которые посетили Киев, выразил им благодарность за антироссийские санкции.