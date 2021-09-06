Второй пакет санкций США из-за Навального вступил в силу 7 сентября

Второй пакет санкций США против России из-за блогера Алексея Навального вступил в силу во вторник, 7 сентября. О его подготовке стало известно ещё в конце июня, сообщает ТАСС.

Госдеп считает , что Россия виновна в нарушении американского закона о контроле над химическим и биологическим оружием. Со стороны США вводится запрет на постоянный импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия, а также на технологии и продукцию, связанные с ракетной и ядерной сферами.

Второй пакет санкций продлевает и другие ограничения, которые были введены в предыдущие года в связи с историей отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американскими конгрессменами, которые посетили Киев, выразил им благодарность за антироссийские санкции.