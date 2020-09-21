Вторая волна реновации: нужно ли бояться уже сейчас

В Госдуму был внесён законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», согласно которому любой дом в России может быть снесён. Так ли это? В деталях разбирался NEWS.ru.

Как отмечается, документ направлен на совершенствование института комплексного развития территорий и механизмов расселения жилья аварийного, а также подлежащего сносу или реконструкции на основании адресных программ, сообщили в Госдуме.

Эта благая цель вызвала беспокойство практически у каждого собственника. Мечтающие жить в провинции, как в Москве, могут столкнуться с таким явлением московской действительности, как реновация. Про аварийное жильё всё понятно: если построили новый дом взамен, то снесли старое. Но очень загадочна строчка про жильё, которое могут снести или реконструировать на основании адресных программ. То есть любой дом, даже новый и крепкий, который находится на территории отведённой под проекты программы, могут убрать.

Что за новации

Это называется «Комплексное развитие территории». Территория выбирается не рандомно, на ней должно быть не менее 50% площади, на которой расположены дома аварийные и подлежащие сносу. А остальным, «неаварийным» соседям — считай, не повезло.

Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Как пояснил NEWS.ru архитектор-урбанист Андрей Иванов, данный законопроект по меньшей мере негуманен.

Согласно проекту, сносу и реконструкции дом будет подлежать в случае, если за это проголосовало 2/3 жильцов. А оставшуюся треть, получается, выселят принудительно. И то, что территория комплексного развития предполагается в местах, где половина жилья — аварийное, не отменяет того, что вторая половина домов может быть снесена независимо от их состояния«. Андрей Иванов архитектор-урбанист архитектор-урбанист

Деньги на комплексное развитие территории федеральный бюджет выделять не будет, региональным властям нужно будет самим находить инвесторов. В пояснительной записке законопроекта отмечается, что вносимые изменения предоставляют регионам право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов.

И здесь возможны сложности. Директор юридического бюро, специалист в сфере гражданского права недвижимости Родион Юрьев объяснил NEWS.ru это тем, что территория — понятие неоднозначное, и вопросы выделения земель под территории комплексного развития могут оказаться спорными.

Надеюсь, что данный законопроект будет доработан. Такие решения должны быть не отданы на откуп власти, а приниматься только на общественных слушаниях. И ещё существует проблема архитектурного баланса. Как будут выглядеть территории комплексного развития, пока сказать трудно, но есть вероятность нарушения уникального облика городов, его исторического своеобразия. Родион Юрьев директор юридического бюро, специалист в сфере гражданского права, недвижимости директор юридического бюро, специалист в сфере гражданского права, недвижимости

Проект закона вызвал немалый ажиотаж, его создатели пытаются сгладить негатив, объясняя всё техсбоем. Один из инициаторов проекта, депутат Евгений Москвичёв, направил пояснительную записку председателю ГД Вячеславу Володину о «технической ошибке в документах инициаторов». В ней говорится о разных основаниях принятия решений для аварийного жилья, жилья, подлежащего сносу, реконструкции по адресным программам и для промышленных территорий. При этом в случае принятия решения о комплексном развитии территории в отношении промышленных зон, в границы такой территории не могут быть включены многоквартирные дома.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Отмечается, что вносимые изменения предоставляют регионам право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. И это создаёт риск произвола местных властей, роста коррупционной составляющей. Кроме того, людям, проживающим на потенциальной территории комплексного развития, будет сложнее отстаивать свои права.

Люди часто мыслят по принципу: «дыма без огня не бывает». И если идея носится в воздухе, значит есть те, кто способен её реализовать.

С одной стороны, идеи закона явно скороспелые, с другой — в нём очень заинтересовано строительное лобби. Большие деньги, большие проекты <...> Опыт московской реновации пытаются внедрить в российские регионы, в первую очередь в города-миллионники. Но и в столице реновация не стопроцентно успешна, а в регионах тоже могут быть свои сложности, — сказал Андрей Иванов.

В случае же принятия закона, как ожидается, наиболее уязвимой категорией окажутся владельцы частных домов.