ВТБ снизил ставку по онлайн-ипотеке

https://static.news.ru/photo/efb57ff2-33b8-11eb-ab8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВТБ с 1 декабря снижает ставку по ипотечным кредитам, оформляемым онлайн. При подаче заявки через сайт банка скидка составит 0,3 процентного пункта.

Скидка будет доступна заёмщикам при покупке жилья в новостройке, на вторичном рынке, а также при рефинансировании ипотеки другого банка.

Ставка по кредиту составит от 8,1% при покупке квартиры в новостройке или на вторичном рынке и от 8% ­ при рефинансировании, сообщается на сайте кредитной организации.

Там отметили, что развитие цифровых сервисов является стратегической задачей, поэтому банк стремится к тому, чтобы они были не только удобнее, но и выгоднее для клиентов, чем стандартные операции в офисе. К тому же с учётом пандемии коронавируса оформление кредитов онлайн более безопасно для заёмщиков.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты спрогнозировали обновление минимумов ставок по ипотеке к середине 2021 года. По их мнению, в первом полугодии средняя ставка новых кредитов может оказаться на уровне 6,8–7%, а если не учитывать льготную ипотеку, то она может составить 7,4–7,5%.