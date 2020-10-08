Всё, что вы хотели узнать о потребительском оптимизме, но боялись спросить

Индекс потребительской уверенности, полученный на основе опроса более пяти тысяч респондентов, в третьем квартале вырос на добрых 8 пунктов по сравнению со вторым кварталом. И стоит обратить внимание, что такой стремительный рост показателя наблюдался лишь в 2014-м и в начале 2015 года. Такие выводы содержатся в новом исследовании Росстата. Между тем слишком позитивные данные службы государственной статистики оказались интересной неожиданностью для экономистов.

По интерпретации Росстата, в целом рост индекса потребительской уверенности связан не с увеличением числа оптимистично настроенных россиян, а с уменьшением числа пессимистов и ростом количества тех, кто оценивает будущее нейтрально. Так, доля граждан РФ, положительно оценивающих изменения в экономике нашей страны в течение 12 месяцев, уменьшилась с 18% во втором квартале до 15% в третьем. Доля негативных оценок снизилась до 36% (с 45% во втором квартале). По данным Росстата, доля тех, кто считает, что экономическая ситуация в РФ не изменится, увеличилась с 34 до 45%.

При этом индексы ожидаемых изменений и уже случившихся изменений в личном материальном положении выросли по сравнению со вторым кварталом 2020 года на 6 и 5% соответственно. И тут тоже число оптимистов не растёт (10%), зато уменьшается число тех, кто сообщает об ухудшении собственного материального положения в прошлом или в будущем (с 31 до 23%). В исследовании Росстата говорится о том, что доля нейтральных оценок увеличилась с 56 до 64%. О снижении пессимизма россиян говорит и рост их готовности совершать большие покупки: соответствующий индикатор вырос на 13 пунктов по сравнению со вторым кварталом текущего года.

Кстати, что менее всего неожиданно, наибольший оптимизм продемонстрировали представители средней возрастной группы от 30 до 49 лет (рост показателя составил 10%) и молодежь от 15 до 29 лет (7%).

Конечно же, с учётом происходящего избыточно позитивные данные Росстата оказались исключительной неожиданностью для экспертов всех мастей. Дело в том, что, по последним данным Сбербанка, которые приводят «Ведомости», расходы домохозяйств в июле — сентябре демонстрировали околонулевую динамику по сравнению с прошлым годом, однако в конце сентября — начале октября стали снижаться. Рост количества новых случаев COVID-19 уже привел к падению продаж по категориям «Кафе, рестораны», «Развлечения», «Спорт», «Книги, музыка, фото и видео», «Отели» и снижению роста по категориям «Одежда, обувь и аксессуары», «Лекарства», «Мебель» и «Бытовая техника».

А что нам Росстат

Наибольшие изменения в значения индекса продемонстрировала самая активная социальная и экономическая группа, население в возрасте от 30 до 49 лет, а также мужчины. Сначала падение на 21%, а потом рост на 9%. Важно заметить, что ни по одной из групп населения не произошло возврата к значениям, которые регистрировались Росстатом до пандемии.

Управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах не особо удивлён переменам, ведь индекс, уточняет он, «растёт по сравнению со вторым кварталом, когда был полный апокалипсис, сейчас стало понятно, что жить можно даже в карантине, доходы у большинства не упали (у меньшинства упали сильно)».

Что же касается дальнейшей потребительской активности, определять повестку будет дальнейшее развитие событий с вирусом, замечает Табах. Надо учитывать, что индекс потребительской уверенности рассчитывается как среднее значение пяти индексов: произошедших и ожидаемых изменений личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в России, благоприятности условий для крупных покупок и т. д.

Очень трудно говорить о росте оптимизма среди населения: все рассуждения о положительной динамике на фоне того, что всё-таки значения индекса показывают, что пессимистов в стране большинство. Это всё равно что рассуждать о том, здоров ли человек, если мы сбили жар и температура упала с 40 до 37,5. Конечно, температура значительно опустилась, но человек-то болен! Павел Прохоров младший научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова младший научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова

Так и потребительские ожидания, продолжает Прохоров, конечно, стали позитивнее, но отдельные составляющие этого индекса чётко дают понять, что ни на вопрос о крупных покупках, ни на вопрос о благоприятности условий для сбережения население в большинстве своём не думает положительно. Значения этих индексов сейчас даже ниже, чем в начале 2019 года, указывает специалист.

Большая часть населения ожидает роста цен — значительного 48,5% и незначительного роста цен ожидает 43% населения. То есть фактически все опрошенные ждут обесценивания своих доходов, подчеркнул Прохоров.

Ну а вообще-то ничто сейчас не указывает ни на какой оптимизм. Люди сейчас полны боязни и страха. И это логично, ведь, с одной стороны, экономика находится в стагнации и никто не знает, чем это закончится. И существует очень серьезная тревога по поводу будущего. Пандемия и абсолютная неопределённость с ней. Вот уже вспыхнула вторая волна. Количество заражаемых растёт, и это всё нервирует людей. Геополитические риски. И всё это сходится в одной и той же точке. Белорусские протесты, киргизские беспорядки, хабаровские хождения, дело Навального. Ничто не настраивает потребителей на оптимистический лад. Все мы живём сегодняшним днём, и тревога потребителя совершенно естественна на всём этом фоне. Как долго всё будет продолжаться — никто не скажет. Ситуацию усугубляют панические призывы отказа то от рубля, то от доллара. Мы влипли в панику, друзья. Сбережения в кубышках при этом становятся ненадёжными. Именно поэтому люди устремились быстро во что-то вложиться. Что-касается выводов Росстата об уменьшении числа пессимистов, то это — абсурд. Руслан Гринберг научный руководитель Института экономики РАН научный руководитель Института экономики РАН

Что касается ближайшего будущего, то здесь для экспертов царит небольшая неразбериха. Значение индекса потребительских ожиданий в следующем квартале напрямую будет зависеть от того, насколько серьезные ограничения придется вводить в регионах из-за ситуации с ростом заболеваемости COVID-19, отмечает Павел Прохоров.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Много счастья — в России

Ну а пока, согласно свежему опросу международной компании Ipsos о счастье, проведённому в 27 странах мира, 63% респондентов глобально считают себя счастливыми (исследование есть в распоряжении NEWS.ru). Сбор данных проводился в период с 24 июля по 7 августа текущего года. Несмотря на пандемию COVID-19, мировой уровень счастья по сравнению с прошлым годом практически не изменился. Однако за год уровень счастья снизился на 8 и более пунктов в Перу, Чили, Мексике, Индии, США, Австралии, Канаде и Испании и, напротив, увеличился на 11 пп. (процентных пунктов) в России и Китае.

Рост уровня счастья в России в короткий срок после завершения периода самоизоляции можно объяснить снятием ограничений на такие важные общечеловеческие вещи, как встречи и личное общение, свободное передвижение. В период самоизоляции люди как никогда ощутили их важность и ценность, и после отмены ограничений возврат утраченного и ощущение, что пандемия отступила, позволил многим ощутить прилив счастья в жизни.

Самыми счастливыми странами, где более 75% опрошенных считают себя очень или скорее счастливыми, являются: Китай, Нидерланды, Саудовская Аравия, Канада, Франция, Австралия, Великобритания и Швеция. В России счастливыми себя назвали 58% опрошенных.

Социологи изучили целых 29 источников счастья, и самыми популярными из них глобально стали: ментальное и физическое здоровье (актуально для 55% респондентов глобально), отношения с партнёром/супругой (-ом) (49%), дети (49%), ощущение, что моя жизни наполнена смыслом (48%), условия жизни (вода, еда, жилище) (45%).