Встреча министров ОПЕК+ может пройти раньше запланированного времени

https://static.news.ru/photo/450e37c0-a2d0-11ea-9816-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министры ОПЕК+ обсуждают перенос встречи, которая станет первой после начала действия новой сделки по сокращению добычи нефти, на 4 июня.

Ранее планировалось, что встреча состоится 9-10 июня. По данным неназванного источника, знакомого с ходом обсуждений, инициатива об изменении дат совещания принадлежит министру энергетики Алжира Мохамеду Аркабу, который в 2020 году является президентом конференции ОПЕК, передаёт агентство S&P Global Platts.

Министр энергетики Алжира Мохамед Аркаб, просит к воскресенью принять решение о смене даты встречи. Он добавил, что уже обсуждал эту идею с несколькими министрами, — сообщает агентство.

В издании отметили, что, если заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдёт после встречи, то при принятии решения о дальнейшей судьбе сделки ОПЕК+ данные независимых аналитиков о состоянии рынка нефти будут ещё недоступны.

Как писал NEWS.ru ранее, сделка ОПЕК+ по сокращению количества добычи нефти странами — участницами соглашения в мае составит более 90%, в июне сделка может быть уже перевыполнена. С таким заявлением выступил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.