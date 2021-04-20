ВШЭ и «Сбер» обсудили цифровую трансформацию бизнеса

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В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба ВШЭ и «Сбера» на тему: «Цифровизация экономики: Новая логика работы бизнеса».

В ней приняли участие директор Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Павел Рудник, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, глава Центра исследований цифровой экономики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Константин Вишневский, а также российские и зарубежные эксперты в области бизнеса и цифровизации.

Участники дискуссии обсудили возможные последствия и эффекты цифровой трансформации, условия, способные как ускорить, так и затормозить процесс цифровизации, а также роль государства в нём.

Цифровая трансформация — это путь четвёртой индустриальной революции, и мы её очевидцы. От того, насколько мы как коммерческий сектор сможем трансформироваться, зависит конкурентоспособность российской экономики, — отметил Максим Паршин.

По его словам, для успешного старта этого процесса руководство компаний должно поставить перед менеджментом три основных вопроса — «зачем?», «что?» и «как?». Менеджменту, в свою очередь, надлежит найти правильные ответы на них и вовлечь всю команду в реализацию своего плана.

Директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Леонид Гохберг отметил, что высокая скорость развития цифровых технологий меняет логику бизнеса и облик отраслей экономики. Она порождает новые возможности, создаёт основу для роста производительности, повышения качества жизни и роста благосостояния общества.

Он также подчеркнул, что цифровая трансформация не сводится только к косметическим улучшениям, но означает радикальное изменение бизнес-процессов.

XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества проходит в Москве с 13 по 30 апреля. Её организаторы — Национальный исследовательский университет (НИУ) «Высшая школа экономики» и Сбербанк. NEWS.ru является информационным партнёром конференции.

Ранее сообщалось, что в НИУ ВШЭ разработали несколько сценариев развития Государственных цифровых платформ (ГЦП) — структур, объединяющих госсектор, и предпринимателей. Эксперты назвали развитие ГЦП важнейшим этапом цифровизации госуправления. Они становятся новым механизмом партнёрства государства и бизнеса.