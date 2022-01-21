Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на май

Ежегодный мировой экономический форум в швейцарском городе Давосе, который должен был пройти в январе, перенесён на 22–26 мая, сообщает официальный сайт форума. Организаторы объяснили, что причина переноса связана с распространением «омикрон»-штамма.

ВЭФ рад объявить, что проведёт ежегодное собрание в 2022 году в Давос-Клостерс в Швейцарии с воскресенья, 22 мая, по четверг, 26 мая, — отмечается на сайте.

Организаторы уже второй год подряд откладывают проведение Всемирного форума в Давосе из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Как сообщается, появление «омикрона» на территории Китая также может серьёзным образом усложнить проведение зимней Олимпиады-2022 в Пекине в феврале этого года. Новый штамм коронавируса мог попасть в страну через дипломатическую почту. Теперь из-за ухудшения эпидемиологической обстановки под вопросом может оказаться приезд на открытие Олимпиады президента РФ Владимира Путина.

Ранее в разговоре c NEWS.ru вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что новая волна коронавирусной инфекции, которая идёт по всему миру, может быть последней. Он добавил, что из-за штамма «омикрон» в мире заболеваемость увеличилась в три раза по сравнению с «дельтой». При этом специалист отметил, что трудно сказать, какие будут показатели инфицирования этим штаммом в России.