https://static.news.ru/photo/0d2d1b78-3354-11ea-aa21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frantisek_Krejci /pixabay.com

Всемирный банк дал рекомендации по борьбе с бедностью в России. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Проанализировав данные развивающихся стран за период с 1980 по 2015 годы, аналитики пришли к выводу, что повышение производительности труда больше всего увеличивает доходы населения. Соответственно самые высокие показатели бедности были отмечены в странах с медленными темпами роста этого показателя. Также важными показателями Всемирный банк назвал слабые инвестиции и институты, небезопасную правовую сферу, отмечает издание.

В России рост производительности труда замедлился после введения санкций и обвала цен на нефть, поясняют эксперты. Но главная причина — в слабых инвестициях, снижении трудоспособного населения, медленном техническом прогрессе и низком уровне образования. Из этих факторов следует, что Россия редко участвует в глобальной торговле.

Всемирный банк советует увеличить количество и улучшить качество факторов производства и эффективность их использования — создать благоприятные экономические условия (институциональные и социальные), развивать торговую интеграцию, увеличивать доступность финансовых инструментов. Но главное — поощрять инвестиции в человеческий капитал, — сообщает газета «Ведомости».

По словам председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, доля основного богатства России приходится на человеческий капитал — 46%, но отрасли, поддерживающие его, финансируется недостаточно. Снизились расходы на образование и здравоохранение, но выросли на оборону, отмечает издание.

Человеческий капитал — это важно, но он не может использоваться без соответствующего уровня, институтов, условий, отмечает директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.

Каким бы высоким ни было его качество, без решения проблем с регулированием и развитой конкуренции человеческий капитал просто удерет в другие страны, — привело слова Владимира Гимпельсона издание.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Счётная палата РФ назвала неэффективной программу по развитию финансового рынка. Результата нет в восьми из 13 случаев.