https://static.news.ru/photo/1abb1b2a-5748-11e9-9f98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Судебная коллегия Верховного суда разъяснила, в каких ситуациях у ипотечных заёмщиков не могут отобрать за долги жильё. Соответствующее решение отражено в постановлении по делу молодой семьи из Башкирии.

Супруги купили по ипотечному кредиту однокомнатную квартиру в залог и почти десять лет погашали банковский кредит. Ситуация изменилась после того, как банк передал права по закладной другому юридическому лицу, а заёмщики несколько раз просрочили платежи, сообщает « Российская газета ».

Новый кредитор через суд потребовал от семьи досрочно вернуть оставшуюся сумму в размере 458 тысяч рублей, а также выплатить более 80 тысяч рублей за пользование займом и пеню за просрочку в размере 115 тысяч рублей. Кроме того, квартиру супругов требовали выставить на торги. Её оценили в 1,28 млн рублей.

Районный суд посчитал доводы истца неправомерными, но позже апелляционная инстанция и Верховный суд Башкирии приняли сторону кредитора, посчитав, что ипотечное жильё можно выставить на торги.

Последние вердикты были обжалованы в Верховном суде. Там постановили, что нормы действующего законодательства применены неправильно. Ипотечное жильё может быть взыскано при соблюдении двух главных условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки — не менее трёх месяцев.

Ранее News.ru сообщал, что средняя сумма ипотечного кредита в России выросла. БКИ «Эвифакс» и НАПКА провели исследование и выяснили, что во II квартале 2019-го она увеличилась на 4% до 2,6 млн рублей. Также вырос объём ипотечных кредитов — на 4,7% до 294,9 млрд рублей. Количество выданных ссуд на покупку жилья при этом падает — за II квартал 2019 года россияне получили на 20% меньше кредитов (114,8 тысячи), чем за аналогичный период прошлого года. Совокупный ипотечный портфель в России достиг семи триллионов рублей.