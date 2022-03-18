«Время сейчас судьбоносное»: экономист о возможном переизбрании Набиуллиной

Экономист Александр Разуваев в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру председателя Центрального банка Эльвиру Набиуллину для переизбрания на пост главы ЦБ. По словам эксперта, «время сейчас судьбоносное». По его словам, «в такое время лучше бы подошёл Виктор Геращенко», если бы он был помоложе. При Набиуллиной будет продолжена либеральная экономика в России, считает эксперт.

Мне кажется, что в такое время лучше бы подошёл Виктор Владимирович Геращенко, ну не он лично сейчас, но фигура такого масштаба. Я считаю, что подъём ставки - это правильно, потому что защищает вклады граждан от инфляции. Что касается резервов — весной 2018 года, когда американцы грозились ударить по Сирии, наш ЦБ обнулил вложения в американские банки государственные. Это было сделано оперативно, видимо, их не предупредили, — отметил специалист.

Разуваев подчеркнул, что «фигура действующей главы ЦБ абсолютно адекватна». Она продолжит курс, который был выбран ранее.

Назначение госпожи Набиулинной говорит о том, что будет рыночная, либеральная экономика в России по-прежнему и никакой коллективный Глазьев не пройдёт. И меня как избирателя Владимира Владимировича это полностью устраивает. Что касается курса — геополитику никто не отменял. Важная история с торгами по акциям на Московской Бирже. Есть средний класс, 17 миллионов частных брокерских счетов... Я надеюсь, что к лету резервы разморозятся и наши снимут запрет о получении дивидентов по акциям стран, — подытожил спикер.

Набиуллина впервые заняла пост главы Центробанка в 2013 году. В 2017-м Госдума утвердила её кандидатуру ещё на один срок.

Ранее бывший министр финансов РФ Андрей Нечаев в разговоре с NEWS.ru заявил, что слухи об отставке главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной сильно преувеличены, так как она входит в число доверенных лиц президента России. По словам экс-чиновника, кандидатами на пост главы ЦБ могут быть глава Счётной палаты Алексей Кудрин, помощник президента России Максим Орешкин или министр финансов РФ Антон Силуанов.