Возможный объём налогов с крипторынка в России оценили в 1 трлн рублей

Сбор налогов с российского криптовалютного рынка возможен в сумме до 1 трлн рублей. Об этом говорится в аналитической записке, подготовленной Кремлём для правительства, с содержанием документа ознакомился The Bell.

В записке приведены различные варианты оценки крипторынка. Ссылаясь на данные платформы Coinmarketcap, которая принадлежит крупнейшей криптобирже Binance, авторы указывают, что доля России на мировом рынке криптовалют составляет не менее 12% — около $214 млрд, или 16,4 трлн рублей. При этом они отмечают, что даже при упрощённой системе налогообложения объём собираемых с отрасли налогов может доходить до 1 трлн рублей в год.

В правительстве считают, что доля России на мировом крипторынке несколько завышена. По данным аналитического центра кабмина, она может составлять на 3 трлн рублей меньше — 13,3 трлн. Специалисты центра полагают , что объём налогов может составлять порядка 780 млрд рублей. Из них до 180 млрд могут взиматься с легальных криптобирж, а ещё около 606 млрд рублей — с доходов от инвестиций в криптовалюты.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин направил на имя главы Минфина Антона Силуанова письмо, в котором предложил приравнять майнинг криптовалют к предпринимательству. По его словам, таким образом этот вид деятельности можно будет исключить из «серой зоны» и обеспечить уплату соответствующих налогов.

Некоторое время назад Центробанк предложил запретить любые операции с криптовалютой и её майнинг на территории России. По мнению регулятора, распространение криптовалют угрожает благосостоянию граждан и финансовой стабильности, а также способствует расширению нелегальной деятельности. В ответ на критику инициативы представители ЦБ отметили, что намерены заранее купировать риски от распространения криптовалют, а само приобретение криптовалюты расценивают как вывод капитала из экономики.