Возможность выплат пособий домохозяйкам рассмотрят в Госдуме

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Представители России согласились на перенос встречи ОПЕК+ на более ранний срок, согласно которому она пройдёт на неделю раньше.

По данным источников агентства Reuters, российская сторона согласилась с переносом встречи, которую предложил президент Конференции ОПЕК и министр энергетики Алжира Мохамед Аркаб, с 9–10 июня на 4 июня 2020 года,...