Возможность выплат пособий домохозяйкам рассмотрят в Госдуме

Законопроект об ежемесячных выплатах господдержки домохозяйкам внесён в Госдуму партией ЛДПР. В случае его принятия, он вступит в силу с 1 января 2021 года.
Под ведением домашнего хозяйства подразумеваются уборка, уход за детьми, престарелыми родителями, инвалидами, готовка и другая работа по дому. Право на пособие, согласно инициативе, будут иметь те семьи, чей размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленного в регионе,
Постоянное ежемесячное пособие в сфере домохозяйств укрепит социальную стабильность в обществе — вне зависимости от любой короны, — пояснил один из авторов инициативы, глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Размер пособия, в случае принятия законопроекта, будет равняться МРОТ.
Как писал NEWS.ru ранее, первый замглавы комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский, комментируя инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о введении выплат домохозяйкам, отметил, что её, скорее всего, отклонят.
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