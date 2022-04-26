Volvo и Land Rover Jaguar объявили о сокращении штата в России

Volvo Cars и Jaguar Land Rover (JLR) вслед за General Motors сокращают российские офисы. При этом Volvo намерена продолжить гарантийную поддержку и готова оплачивать запчасти, ввезённые по параллельному импорту, по JLR ясности пока нет, пишет «Коммерсант».

По данным источника в автопромышленности, сокращение основной части сотрудников JLR фактически означает уход компании из России, поскольку в штате оставляют только персонал, который будет координировать административные взаимодействия на этапе закрытия юрлица. Продолжит ли JLR поддерживать сервисное обслуживание своих автомобилей, пока неясно, однако известно, что компания не присылала письмо об отказе от всех обязательств, как это сделала General Motors.

Источник среди дилеров говорит, что Volvo Cars продолжает признавать свои гарантийные обязательства перед российскими клиентами и с этой целью оставляет персонал, который обеспечит сервис. Также компания оставляет возможность доступа дилеров к системам диагностики автомобилей, «не снижая возможность их безопасной эксплуатации».

По словам аналитиков, из-за санкций поддержка гарантии станет невозможна после исчерпания стоков запчастей. Однако дистрибуторы готовы оплачивать дилерам оригинальные запчасти, найденные ими на рынке и ввезённые параллельно. Такой политики намерены придерживаться и в Volvo Cars, так как неисполнение гарантии грозит дистрибуторам и импортёрам автомобилей банкротством.

Ранее директор по развитию технологических конкурсов Национальной технологической инициативы Up Great Юрий Молодых заявил, что поставки запчастей для западных иномарок в Россию осложнились, а на построение новых логистических цепочек уйдёт до года. Эксперт добавил, что парк таких авто будет постепенно замещаться азиатскими брендами.

При этом он не исключил, что в России может быть налажено производство реплик части автозапчастей. Свою роль сыграет и параллельный импорт, а также практика кустарного ремонта деталей на уровне отдельных автомастерских и гаражей.