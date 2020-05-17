Военная ипотека от Сбербанка «подешевела»

https://static.news.ru/photo/c4638ec6-b992-11e9-8656-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сбербанк снизил ставку по ипотечным кредитам для военных на 0,4 процентного пункта. Теперь она составляет 8,4% годовых.

При этом максимальная сумма увеличена с 2 млн 629 тыс. до 2 млн 788 тыс. рублей.

Оформить ипотеку по пониженной ставке 8,4% можно с 18 мая, сказано в сообщении банка.

Программа «Военная ипотека» позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, а также жилой дом с земельным участком или таунхаус.

Ранее, как писал NEWS.ru, Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта. Минимальная ставка по жилищному кредиту в новостройке составила 6,2%, на вторичном рынке — 8,1%.