Рост цен на бутилированную воду возможен в России из-за внедрения новых правил маркировки этой продукции. Также не исключены перебои с поставками из-за границы.
Об этом сообщает газета «
Проект постановления правительства, предполагающий проведение в России эксперимента по маркировке минеральной и питьевой воды, разработал Минпромторг. Сроки его начала определят в декабре 2019 года. После проведения эксперимента ведомство примет решение о необходимости введения маркировки. В Минпромторге считают опасения бизнеса беспочвенными.
Однако проверять маркировку предстоит сотрудникам таможни, поэтому наносить коды на бутылки придётся до ввоза в Россию. «Опора России» предполагает, что иностранные производители откажутся менять производственный процесс, поэтому обязанность по маркировке ляжет на российских импортёров. Им придется помечать бутылки перед ввозом в страну. Это приведёт к дополнительным затратам в десятки миллионов рублей.
Ранее News.ru сообщал, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к премьеру РФ Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с обращениями по поводу неготовности системы маркировки лекарств к внедрению 1 января 2020 года. Оба документа подписал президент организации Александр Шохин. В посланиях отмечаются «объективные обстоятельства», мешающие внедрению системы маркировки в срок.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен