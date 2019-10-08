https://static.news.ru/photo/74f03e66-ea34-11e9-872b-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Рост цен на бутилированную воду возможен в России из-за внедрения новых правил маркировки этой продукции. Также не исключены перебои с поставками из-за границы.

Об этом сообщает газета « Известия » со ссылкой на организацию «Опора России», которая направила соответствующее письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Проект постановления правительства, предполагающий проведение в России эксперимента по маркировке минеральной и питьевой воды, разработал Минпромторг. Сроки его начала определят в декабре 2019 года. После проведения эксперимента ведомство примет решение о необходимости введения маркировки. В Минпромторге считают опасения бизнеса беспочвенными.

Однако проверять маркировку предстоит сотрудникам таможни, поэтому наносить коды на бутылки придётся до ввоза в Россию. «Опора России» предполагает, что иностранные производители откажутся менять производственный процесс, поэтому обязанность по маркировке ляжет на российских импортёров. Им придется помечать бутылки перед ввозом в страну. Это приведёт к дополнительным затратам в десятки миллионов рублей.

Ранее News.ru сообщал, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к премьеру РФ Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с обращениями по поводу неготовности системы маркировки лекарств к внедрению 1 января 2020 года. Оба документа подписал президент организации Александр Шохин. В посланиях отмечаются «объективные обстоятельства», мешающие внедрению системы маркировки в срок.