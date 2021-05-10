Во Франции заявили о неизбежности завершения «Северного потока — 2»

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Специалист по энергетической геополитике профессор парижского Института политических исследований Тьерри Бро заявил, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» будет реализован, несмотря на то что США пытаются активно помешать этому. Эксперт высказал свою точку зрения в интервью изданию L'Opinion.

Профессор напомнил , что общие затраты на проект составляют почти €10 млрд, половину из которых вложили пять европейских газовых компаний, а другую — «Газпром». По мнению Бро, когда речь идёт о таких суммах, «позволять себе бездействовать нельзя». Эксперт добавил, что «Северный поток — 2» в краткосрочной перспективе не является незаменимым, так как Россия в 2019 году из-за задержек в строительстве заключила пятилетний контракт на транзит газа с Украиной.

Россия в любом случае должна будет ежегодно выплачивать Украине $1,3 млрд до 2024 года. Поэтому, на мой взгляд, до этого момента «Северный поток — 2» введён в строй не будет, — заключил Бро.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев допустил, что строительство «Северного потока — 2» может быть завершено до выборов в бундестаг, которые пройдут 26 сентября.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против проекта выступают США, которые хотят продавать в Европе сжиженный газ, а также Украина и некоторые страны Европы.