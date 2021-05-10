Во Франции заявили о неизбежности завершения «Северного потока — 2»

Специалист по энергетической геополитике профессор парижского Института политических исследований Тьерри Бро заявил, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» будет реализован, несмотря на то что США пытаются активно помешать этому. Эксперт высказал свою точку зрения в интервью изданию L'Opinion.
Профессор
Россия в любом случае должна будет ежегодно выплачивать Украине $1,3 млрд до 2024 года. Поэтому, на мой взгляд, до этого момента «Северный поток — 2» введён в строй не будет, — заключил Бро.
Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев допустил, что строительство «Северного потока — 2» может быть завершено до выборов в бундестаг, которые пройдут 26 сентября.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против проекта выступают США, которые хотят продавать в Европе сжиженный газ, а также Украина и некоторые страны Европы.