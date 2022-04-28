Внешнюю торговлю Cредней Азии ждет коллапс Аналогу SWIFT для региона американцы приказали долго жить

На прошлой неделе Транскапиталбанк (ТКБ) попал под санкции Минфина США за то, что «предлагал услуги нескольким банкам в Азии, в том числе в Китае и на Ближнем Востоке, вариантов обхода международных санкций». Американцы считают, что «TKБ предложил своим клиентам возможность проводить транзакции через собственную систему интернет-банкинга, известную как TKB Business, альтернативный канал связи для системы международных финансовых расчетов SWIFT, в том числе с целью обработки платежей в долларах США для клиентов, находящихся под санкциями».

Они обвиняют TKБ также в том, что он «стремился создать расчётный центр в Азии, не привлекая американские или европейские банки к клиринговому процессу». Минфин США дал время клиентам банка на закрытие всех сделок до 20 мая, а с Афганистаном банк сможет проводить расчёты до 20 октября. Однако действие лицензии до 20 мая для завершения всех сделок и до 20 октября по Афганистану вовсе не означает, что можно проводить расчёты. По факту их уже невозможно проводить, сказал близкий к ТКБ источник NEWS.ru, потому что когда в европейском или американском банке видят информацию о том, что против российского банка введены санкции, то ему отказывают в обслуживании.

johnsonderman/flickr.com

Другой источник рассказал NEWS.ru о последствиях введённых санкций. По его словам, фактически встала внешнеэкономическая деятельность некоторых стран, даже в сделках, где нет никакого российского участия: например, есть только Казахстан, продающий зерно Афганистану, или Туркменистан, продающий природный газ тому же Афганистану. Американцы напрямую ударили по ним — это случилось впервые в санкционной войне. Решение негативно отразится в первую очередь на состоянии экономик бедных стран Средней Азии.

Источник в Транскапиталбанке рассказал NEWS.ru, что платформа ТКВ Business, за использование которой банк подвергся санкциям, это площадка для банков, у которых нет корреспондентских счетов в американских и европейских банках. Его продвигали как резервный канал связи на случай проблем с SWIFT.

«Мы использовали систему ностро-счетов для проведения платежей Лоро-банков. Открывали такие счета в Китае, Вьетнаме, Южной Корее, Туркменистане, потому что в 2018 году американские банки сказали, что им некомфортно вести дела в Азии. Но без американских банков невозможно проводить расчёты в долларах — они всё равно проходят через Америку, когда происходит пополнение наших ностро-счетов в той или иной стране. Наши комплаенс-процедуры ежегодно сопровождались проверками со стороны американских и европейских клиринговых институтов. У нас жёсткий контроль исходящих платежей, стоит американский софт, который не позволяет нам проводить санкционные платежи». Причём импульсом для начала работы ТКБ в Азии стала просьба Мирового банка.

«Нас попросили, откройте, пожалуйста, счета афганским банкам и обеспечьте платежи со странами-соседями», — говорит зампред правления ТКБ Елена Ширинская. В пресс-службе ТКБ также добавили, что оборот шести стран Центральной Азии (Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Туркмении и Афганистана) через банк за 2021 год составил более $2 млрд. Афганистан платил за зерно Казахстану, за топливо Туркмении. При этом комплаенс-процедуры ТКБ ежегодно жёстко мониторятся европейскими и американскими банками.

Елена Ширинская interbankclub.com

Профессор департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета Светлана Криворучко считает, что «участникам внешнеэкономических сделок между странами Средней Азии и России придётся либо искать банки, которые проводят платежи в долларах и евро, либо переходить на расчёты в рублях или в своих национальных валютах для обеспечения непрерывности расчётов и независимости от санкций».

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий полагает, что страны средней Азии — бывшие республики СССР — в случае критичного выбора предпочтут остаться с Россией хотя бы и ценой распространения на них санкций. Ужесточение санкций будет способствовать переходу стран ЕАЭС на расчёты в рублях или в их национальных валютах. Переговоры о расчётах в рублях и рупиях ведутся и с Индией.

По его словам, ЦБ РФ активно продвигает СПФС (систему передачи финансовых сообщений) в качестве альтернативы SWIFT. Число участников СПФС уже около 400. Среди участников — национальные банки ряда стран. Это направление становится жизненно важным для России. По существу, вокруг России формируется рублёвое пространство.