На прошлой неделе Транскапиталбанк (ТКБ) попал под санкции Минфина США за то, что «предлагал услуги нескольким банкам в Азии, в том числе в Китае и на Ближнем Востоке, вариантов обхода международных санкций». Американцы считают, что «TKБ предложил своим клиентам возможность проводить транзакции через собственную систему интернет-банкинга, известную как TKB Business, альтернативный канал связи для системы международных финансовых расчетов SWIFT, в том числе с целью обработки платежей в долларах США для клиентов, находящихся под санкциями».
Они обвиняют TKБ также в том, что он «стремился создать расчётный центр в Азии, не привлекая американские или европейские банки к клиринговому процессу». Минфин США дал время клиентам банка на закрытие всех сделок до 20 мая, а с Афганистаном банк сможет проводить расчёты до 20 октября. Однако действие лицензии до 20 мая для завершения всех сделок и до 20 октября по Афганистану вовсе не означает, что можно проводить расчёты. По факту их уже невозможно проводить, сказал близкий к ТКБ источник NEWS.ru, потому что когда в европейском или американском банке видят информацию о том, что против российского банка введены санкции, то ему отказывают в обслуживании.
Другой источник рассказал NEWS.ru о последствиях введённых санкций. По его словам, фактически встала внешнеэкономическая деятельность некоторых стран, даже в сделках, где нет никакого российского участия: например, есть только Казахстан, продающий зерно Афганистану, или Туркменистан, продающий природный газ тому же Афганистану. Американцы напрямую ударили по ним — это случилось впервые в санкционной войне. Решение негативно отразится в первую очередь на состоянии экономик бедных стран Средней Азии.
Источник в Транскапиталбанке рассказал NEWS.ru, что платформа ТКВ Business, за использование которой банк подвергся санкциям, это площадка для банков, у которых нет корреспондентских счетов в американских и европейских банках. Его продвигали как резервный канал связи на случай проблем с SWIFT.
«Мы использовали систему ностро-счетов для проведения платежей Лоро-банков. Открывали такие счета в Китае, Вьетнаме, Южной Корее, Туркменистане, потому что в 2018 году американские банки сказали, что им некомфортно вести дела в Азии. Но без американских банков невозможно проводить расчёты в долларах — они всё равно проходят через Америку, когда происходит пополнение наших ностро-счетов в той или иной стране. Наши комплаенс-процедуры ежегодно сопровождались проверками со стороны американских и европейских клиринговых институтов. У нас жёсткий контроль исходящих платежей, стоит американский софт, который не позволяет нам проводить санкционные платежи». Причём импульсом для начала работы ТКБ в Азии стала просьба Мирового банка.
«Нас попросили, откройте, пожалуйста, счета афганским банкам и обеспечьте платежи со странами-соседями», — говорит зампред правления ТКБ Елена Ширинская. В пресс-службе ТКБ также добавили, что оборот шести стран Центральной Азии (Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Туркмении и Афганистана) через банк за 2021 год составил более $2 млрд. Афганистан платил за зерно Казахстану, за топливо Туркмении. При этом комплаенс-процедуры ТКБ ежегодно жёстко мониторятся европейскими и американскими банками.
Профессор департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета Светлана Криворучко считает, что «участникам внешнеэкономических сделок между странами Средней Азии и России придётся либо искать банки, которые проводят платежи в долларах и евро, либо переходить на расчёты в рублях или в своих национальных валютах для обеспечения непрерывности расчётов и независимости от санкций».
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий полагает, что страны средней Азии — бывшие республики СССР — в случае критичного выбора предпочтут остаться с Россией хотя бы и ценой распространения на них санкций. Ужесточение санкций будет способствовать переходу стран ЕАЭС на расчёты в рублях или в их национальных валютах. Переговоры о расчётах в рублях и рупиях ведутся и с Индией.
По его словам, ЦБ РФ активно продвигает СПФС (систему передачи финансовых сообщений) в качестве альтернативы SWIFT. Число участников СПФС уже около 400. Среди участников — национальные банки ряда стран. Это направление становится жизненно важным для России. По существу, вокруг России формируется рублёвое пространство.