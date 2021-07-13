Центробанк заявил о росте внешнего долга России

Читайте нас в Google Новости

Объем внешнего долга России за первое полугодие увеличился на 4$ млрд (0,9%). Об этом сообщается на сайте Центробанка.

На начало июля внешний долг достиг отметки в $471,4 млрд. На динамику показателя оказали влияние возросшие показатели общего долга банковской системы страны, говорится в заявлении.

Объем же внешних обязательств управленческих госорганов, напротив, сократился из-за снижения интереса зарубежных инвесторов к экономике развивающихся стран. Общий же объем российского долга за первый квартал этого года увеличился на 743,3 млрд рублей и составил 19,7 трлн рублей, что приблизительно составляет порядка 17% Валового внутреннего продукта (ВВП).

Внутренние обязательства в настоящее время достигли 15,434 трлн рублей, внешние — $56,1 млрд. Объем иностранного долга России за первое полугодие 2021-го снизился на $598,3 млн, что равнозначно 1,1%. Однако в рублях он увеличился на 58,3 млрд руб. (1,4%), составив на начало июля 4,247 трлн руб.

Внешний долг страны формируют резиденты государства, включая представителей коммерческих и различных бюджетных структур. Государственные же денежные обязательства представляют собой задолженности федеральных органов власти, ЦБ, административных и территориальных субъектов.

В конце XX века сотрудники Международного валютного фонда неоднократно снабжали Россию денежными кредитами на общую сумму порядка $22 млрд. После финансового кризиса 1998 года в стране объявили дефолт.

Однако и после финансового кризиса долг неуклонно рос и вскоре достиг своего максимума в $188 млрд. В настоящее же время объем российских денежных обязательств не превышает 1/5 части от общего ВВП страны.

Ранее сообщалось, что ЦБ с 1 июля свернёт программу «коронавирусных» льгот для различных категорий граждан и бизнес-сообщества.