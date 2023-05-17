Власти России нашли радикальный способ борьбы с подделками «Известия»: власти РФ рассматривают возможность уничтожения поддельного товара

Фото: Zhang Jingang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские власти в настоящее время прорабатывают вариант уничтожения товаров, производители которых проигнорируют требования обязательной маркировки. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документ Минпромторга. Последний запросил позицию Минэкономразвития по данному вопросу.

Как сообщает издание, Минпромторг является ответственным за выбор меры пресечения для производителей поддельных товаров. При этом концептуально норму уже зафиксировали в утвержденной Стратегии по борьбе с незаконным оборотом товаров до 2025 года. В ведомстве запросили позиции других ведомств, курирующих маркированные товары в разных отраслях, поскольку подходы к наказаниям производителей товаров разных групп различаются.

Мы попросили коллег учесть актуальность этих норм, принимая во внимание социально-экономическую обстановку, потребности рынка и запросы общества. Сейчас вопросы уничтожения конфискованной немаркированной продукции находятся в стадии проработки, — рассказали в Минпромторге.

Там добавили, что окончательные решения пока не сформированы.

Ранее Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС) выступила с инициативой ввести в России норму, согласно которой товар с признаками фальсификации будут уничтожать. Это касается как промышленных, так и потребительских товаров.

Также сообщалось, что в Совфеде разработали меры противодействия распространению фальсификатов меда. По данным Роскачества, до 70% продаваемого в магазинах меда является подделкой.