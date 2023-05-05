Российские бизнесмены предложили уничтожать поддельные товары «Известия»: бизнес предложил уничтожать поддельные промышленные и потребительские товары

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В России предложили ввести норму, согласно которой товар с признаками фальсификации будут уничтожать. Это касается как промышленных, так и потребительских товаров. С соответствующим предложением выступила Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС). Об этом пишут «Известия»

Соответствующие поправки авторы инициативы предлагают внести в закон «О техническом регулировании». Под фальсификатом подразумевается продукция, в составе которой намеренно отражена неполная или недостоверная информация.

Предложение уже рассмотрели на межведомственной рабочей группе с экспертами по незаконному обороту товаров. Далее вопрос может быть направлен на рассмотрение государственной комиссии по противодействию продажам нелегальных товаров.

По информации издания, авторов документа поддержали представители самых разных отраслей — от производителей цемента до изготовителей игрушек.

В Роскачестве при этом отметили, что в настоящее время долю фальсификата на российском рынке обозначить сложно, цифра разнится в зависимости от отрасли. Например, в легкой промышленности этот показатель может достигать 20%.

Ранее сообщалось, что в Совфеде разработали меры противодействия распространению фальсификатов меда. По данным Роскачества, до 70% продаваемого в магазинах меда является подделкой. Сенатор Сергей Митин предложил разграничить понятия «пчелиный продукт», «мед» и «фальсифицированный мед».