В России предложили ввести норму, согласно которой товар с признаками фальсификации будут уничтожать. Это касается как промышленных, так и потребительских товаров. С соответствующим предложением выступила Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС). Об этом пишут «Известия»
Соответствующие поправки авторы инициативы предлагают внести в закон «О техническом регулировании». Под фальсификатом подразумевается продукция, в составе которой намеренно отражена неполная или недостоверная информация.
Предложение уже рассмотрели на межведомственной рабочей группе с экспертами по незаконному обороту товаров. Далее вопрос может быть направлен на рассмотрение государственной комиссии по противодействию продажам нелегальных товаров.
По информации издания, авторов документа поддержали представители самых разных отраслей — от производителей цемента до изготовителей игрушек.
В Роскачестве при этом отметили, что в настоящее время долю фальсификата на российском рынке обозначить сложно, цифра разнится в зависимости от отрасли. Например, в легкой промышленности этот показатель может достигать 20%.
Ранее сообщалось, что в Совфеде разработали меры противодействия распространению фальсификатов меда. По данным Роскачества, до 70% продаваемого в магазинах меда является подделкой. Сенатор Сергей Митин предложил разграничить понятия «пчелиный продукт», «мед» и «фальсифицированный мед».