В Совфеде призвали бороться с подделками меда Сенатор Митин предложил закрепить понятия меда и его фальсификата в законодательстве

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В Совфеде разработали меры противодействия распространению фальсификатов меда, сообщает «Парламентская газета». По данным Роскачества, до 70% продаваемого в магазинах меда является подделкой. Сенатор Сергей Митин предложил разграничить понятия «пчелиный продукт», «мед» и «фальсифицированный мед».

Он представил законопроект на заседании Госкомиссии по противодействию фальсифицированной продукции более года назад. По его словам, на данный момент документ одобрен и уже на следующей неделе может быть внесен на рассмотрение в Госдуму.

Документ одобрен и рекомендован к скорейшему внесению в Госдуму. Это может быть сделано уже на следующей неделе. <...> Сейчас документ готовится к внесению. Например, требуется учесть поправки Минсельхоза, где предложили расширить перечень пчелиных продуктов, — сообщил сенатор.

Согласно документу, мед — это результат жизнедеятельности пчел, вырабатываемый из нектара растений. При этом в фальсифицированном меду содержатся продукты, которые не свойственны природным. Среди основных способов подделки — добавление в мед глюкозно-фруктозного сиропа или глюкозно-мальтозной патоки.

Депутат Сергей Неверов уточнил, что в случае принятия этого закона производители не смогут маркировать словом «мед» все подряд. Эта норма в будущем позволит привлечь недобросовестных продавцов, которые распространяют поддельный мед под видом обычного, к административной ответственности по статье «Обман потребителей».

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