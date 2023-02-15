В Калининграде разработали новый метод борьбы с подделками янтаря В Калининграде на янтарь будут выдавать паспорта

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Калининграде разработали новый метод борьбы с подделками янтаря – теперь у каждого изделия появится свой паспорт. Это связано с тем, что установить подлинность камня возможно только в лабораторных условиях, рассказал ОТР кандидат химических наук Александр Булычев.

Вот, например, слон. Грубая подделка, но, тем не менее, свою роль она выполнила, была крупная партия таких слонов. Внутри просто эпоксидная смола и приклеены тоненькие пластиночки янтаря. На такую грубую подделку один из предпринимателей потратил значительнейшую сумму, - рассказал эксперт о том, как действуют мошенники.

По оценкам специалистов, более 50% янтаря на рынке в Калининграде оказываются подделкой, которую можно выявить только современными аналитическими методами в лаборатории. Поэтому для каждого янтаря будут создавать документы, в которых указаны фактура, возраст минерала и количество примесей.

Совкомбанк и алмазодобывающая компания АЛРОСА ранее заключили соглашение об организации продажи бриллиантов частным лицам. Отмечается, что клиенты банка смогут выбрать индивидуальный драгоценный камень с желаемыми характеристиками массой от двух карат.