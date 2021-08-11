Гигантский самородок янтаря нашли в Калининграде

Самородок янтаря весом более 1,2 кг найден на Калининградском янтарном комбинате. Его назвали «Строитель», сообщает ТАСС.

Это уже шестнадцатый самородок в сезоне добычи в этом году. Традиция присваивать имена янтарным тяжеловесам заложена в 2018 году. Названия присваиваются, как правило, в честь памятных дат и праздников.

Самородок весом 1232 грамма был добыт в Приморском карьере 8 августа. В этот второй воскресный день августа в России отмечается День строителя, в честь которого и было решено назвать уникальный янтарь, — сообщила пресс-секретарь предприятия Юлия Мамырбаева.

К самородкам относят экземпляры янтаря, вес которых превышает 1 кг. Они встречаются крайне редко — на сотни тонн добытого сырца приходится несколько уникальных минералов. Все они подлежат обязательной оценке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней.

Ранее сообщалось, что первый янтарный самородок, обнаруженный специалистами Калининградского янтарного комбината в 2021 году, решили назвать в честь Дня защитника Отечества.

В пресс-службе предприятия отметили, что неожиданный подарок сделали сотрудники Приморского карьера Калининградского янтарного комбината, который входит в госкорпорацию «Ростех».