Янтарный самородок из Калининградской области назвали в честь 23 февраля

https://static.news.ru/photo/03bdbbd8-75b1-11eb-82c5-96000091f725_660.jpg Фото: Янтарный комбинат

Первый янтарный самородок, обнаруженный специалистами Калининградского янтарного комбината в 2021 году, решили назвать в честь Дня защитника Отечества.

В пресс-службе предприятия отметили, что неожиданный подарок сделали сотрудники Приморского карьера Калининградского янтарного комбината, который входит в госкорпорацию «Ростех».

Вне сезона добычи найдены уникальный янтарь весом свыше одного килограмма, а также несколько крупных балтийских самоцветов. Первый самородок 2021 года получил название «Защитник Отечества» в честь праздника 23 февраля, — говорится в сообщении.

Самородок массой 1313 граммов 21 февраля нашёл машинист бульдозера возле шагающего экскаватора, при помощи которого добывается янтарь.

Уникальным камням весом более килограмма присваивают имена. Традиция появилась в 2018 году. С разницей в пять минут в другой части карьера были обнаружены ещё несколько крупных камней. Общий вес найденного янтаря-сырца составил 1682 грамма.

Находки сделаны до старта сезона добычи янтаря. В холода ведутся работы по поддержанию забоя в надлежащем состоянии и подготовке к новому сезону. Обычно добыча начинается в конце марта — начале апреля, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что компания АЛРОСА присвоила добытому в Якутии крупному алмазу название первой российской вакцины «Спутник V». Найденный алмаз имеет размер 100,53 карата и форму уплощённого октаэдра. Цвет камня явно выраженный светло-жёлтый.