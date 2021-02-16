В Якутии крупный алмаз назвали в честь российской вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e792947c-70da-11eb-a46e-96000091f725_660.jpg Фото: mn.ru

Название первой российской вакцины «Спутник V» присвоила компания АЛРОСА добытому в Якутии крупному алмазу. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Найденный алмаз имеет размер 100,53 карата и форму уплощённого октаэдра. Цвет камня — явно выраженный светло-жёлтый.

По словам генерального директора компании Сергея Иванова, алмазы такого цвета и размера — настоящее чудо природы.

Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом — но сотворённым руками наших учёных, — сказал Сергей Иванов.

Комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (HAGB). Официально зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года. Название «Спутник V» ей дали в честь первого советского космического спутника.

Ранее NEWS.ru писал, что российский препарат для вакцинации от COVID-19 «Спутник V» зарегистрировали уже 27 стран. Прогнозы по инвестициям сейчас благоприятные. Об этом рассказал глава департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов.