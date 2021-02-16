В Якутии крупный алмаз назвали в честь российской вакцины от коронавируса

Название первой российской вакцины «Спутник V» присвоила компания АЛРОСА добытому в Якутии крупному алмазу. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Найденный алмаз имеет размер 100,53 карата и форму уплощённого октаэдра. Цвет камня — явно выраженный светло-жёлтый.
По словам генерального директора компании Сергея Иванова, алмазы такого цвета и размера — настоящее чудо природы.
Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом — но сотворённым руками наших учёных, — сказал Сергей Иванов.
Комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (HAGB). Официально зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года. Название «Спутник V» ей дали в честь первого советского космического спутника.
Ранее NEWS.ru писал, что российский препарат для вакцинации от COVID-19 «Спутник V» зарегистрировали уже 27 стран. Прогнозы по инвестициям сейчас благоприятные. Об этом рассказал глава департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов.