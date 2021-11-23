Власти РФ заработали на налоге для богачей 50 млрд рублей

В Счётной палате России сообщили, что доходы бюджета от введения прогрессивной шкалы НДФЛ превысили 50 млрд рублей. При этом в отчёте ведомства сказано, что доходы от прогрессивной шкалы налогообложения направят на лечение детей с редкими заболеваниями. Об этом пишут «Известия».

Поступление налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей, составило 50 054,6 млн рублей, — говорится в докладе.

Известно, что с начала года в России действует повышенный НДФЛ. Повышенная ставка в 15% распространяется только на доходы, превышающие 5 млн рублей в год. Несмотря на это, общая доля налоговых доходов в поступлениях федерального бюджета (76,4%) оказалась ниже прогноза (79,3%).

Ранее Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Пенсионного фонда на 2022–2024 годы. Согласно проекту, Пенсионный фонд планирует направить средства, сэкономленные на строительстве зданий, на индексацию пенсий. Ранее сохранить темпы индексации пенсий выше инфляции потребовал президент РФ Владимир Путин.

Как пояснил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов, поправки ко второму чтению подразумевают уменьшение бюджетных ассигнований на капитальные вложения ПФР на 250 миллионов в 2022 году, на 587 миллионов в 2023-м и на 687 миллионов — в 2024-м.