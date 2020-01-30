https://static.news.ru/photo/d67418de-439d-11ea-9f23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Власти Московской области выделили 86 млрд рублей на жильё обманутым дольщикам. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьёв в интервью Ираде Зейналовой.

В Подмосковье больше всего обманутых дольщиков в стране. Однако, уже в прошлом году люди получили 19,5 тыс. ключей от новых квартир, что губернатор назвал «рекордом всех времён», сообщает телеканал «360».

Но предоставление квартир тем, кого обманули недобросовестные застройщики — это половина проблемы. Необходима социальная инфраструктура, которой вместо строителей вынуждены заниматься местные власти, достраивая поликлиники, школы, детские сады, что требует дополнительных затрат.

На сегодня ситуация в регионе изменилась, говорит Воробьёв. Обманутых дольщиков в области больше не допустят.

В прошлом году в Подмосковье были построены 8 млн квадратных метров жилья, из них 50% — ИЖС, остальная половина — многоквартирные дома. За счёт этого регион пополняется приезжими.

Выросло количество школьников на 247 тыс. за последние восемь лет, дошкольников — на 135-140 тыс. человек. В прошлом году в регионе были единовременно заложены 50 школ, которые должны открыться к 1 сентября и 1 января.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты Государственной думы постараются полностью решить проблему обманутых дольщиков в 2020 году. Если это не получится, крайним сроком для выплаты компенсаций и достройки домов дольщиков станет 2021 год, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.