https://static.news.ru/photo/392e1756-e442-11e9-94a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maurizio Gambarini/dpa/Global Look Press

Правительство РФ может отказаться от строительства теплоэлектростанций (ТЭС) на экспериментальных газовых турбинах российского производства в пользу конкурентного отбора поставщиков, в числе которых американская GE и немецкая Siemens.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, возможность отказа от российских турбин мощностью 1,4 ГВт обсуждалась на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака. Окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.

Ранее было одобрено строительство газовой ТЭС на 1,4 ГВт в Каширском районе Московской области. Расходы на реализацию этого проекта предварительно оценивались в 100 млрд рублей. Изначально проект был создан для обкатки турбин, находящихся под санкциями «Силовых машин». Но сейчас «Интер РАО» и «Газпром энергохолдинг» обсуждают создание совместного предприятия с GE и Siemens. Планы по выпуску подобных газовых турбин есть также у Ростеха, «Интер РАО» и Роснано. Отбор поставщиков может состояться в 2026–2028 годах.

Как писал News.ru, глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что испытания первой российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М продолжат в 2019 году. Дополнительные инвестиции корпорации он оценил в 300–400 млн рублей. Чемезов выразил надежду, что к работе присоединится российская энергомашиностроительная компания «Силовые машины», опыт и экспертиза которой представляют «большой интерес». Речь пока идёт только о технических консультациях, о создании СП можно будет говорить, когда испытания завершатся и встанет вопрос серийного производства данных турбин.