Власти обяжут россиян сообщать о стоимости ЖКУ при продаже жилья

Класс энергоэффективности могут обязать указывать россиян при продаже жилья. Власти хотят разработать законопроект, согласно которому можно будет узнать о размерах потенциальной экономии при оплате ЖКУ, пишут «Известия».

Об этом говорится в доработанном Минэкономразвития проекте комплексного повышения энергоэффективности российской экономики. Таким образом приобретатель или арендатор сможет иметь представление об оплате ЖКУ в зависимости от класса энергоэффективности объекта.

Законопроект должен быть разработан к 2023 году. Соисполнителями документа являются Роспотребнадзор, Минстрой и Минэкономразвития. Минстрой уже определил правила, в которых есть весь набор объёмно-планировочных и технических решений, чтобы здание могло считаться энергоэффективным. Дополнительных плат с населения за определение класса не предусмотрено.

Классы энергоэффективности присваиваются многоквартирным домам с 2011 года. Самый высокий, соответствующий минимальному потреблению энергии, это класс А++, самый низкий — G.

Самым дорогим ресурсом в квитанции на оплату ЖКУ является тепло, так как именно от его потребления зависит степень энергоэффективности здания. Чтобы действительно была экономия, в доме должны стоять счётчики. Разница в оплате за ЖКУ на один квадратный метр может достигать 30% и выше в зависимости от энергетического класса здания.

Итоговая же сумма платежа зависит от площади квартиры, климатической зоны, бытового поведения жильцов — сколько используют горячей воды, освещения и т. д. При равных условиях потребление энергии в здании класса А++ вдвое ниже, чем в здании класса G.

Ранее сообщалось, что срок перехода на новые нормативы потребления тепла в жилых домах в очередной раз будет перенесён. На этот раз на 1 января 2022 года. Суть идеи заключается в том, чтобы установить одинаковые нормативы для домов со схожими параметрами и одновременно утвердить программы повышения энергоэффективности, предусматривающие среди прочего и установку в домах приборов учёта.