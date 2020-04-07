Власти Москвы ввели мораторий на проверки бизнеса до 1 мая

В Москве плановые проверки в имущественно-земельной сфере отложили до конца самоизоляции.
Об этом сообщает оперативный штаб по экономическим вопросам в Telegram-канале. Отмечается, что Госинспекция в этом году планирует провести 120 контрольных мероприятий, но из-за моратория приостановит их до 1 мая.
Ранее был утверждён второй пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. В него вошли субсидии для банков, позволяющие установить ставку по кредитам молодым компаниям не выше восьми процентов. Также были расширены меры поддержки внешнеторговой деятельности, в том числе появились субсидии на экспорт услуг и результатов интеллектуального труда.
NEWS.ru писал, что предприниматели рассказали, как они пытаются сохранить бизнес в условиях карантинного режима. Они считают, что полностью соблюдать меры социального дистанцирования невозможно. Некоторые бизнесмены отметили, что предпочитают заплатить штраф, чем терпеть убытки от закрытия бизнеса.
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