Власти Москвы ввели мораторий на проверки бизнеса до 1 мая

https://static.news.ru/photo/af35eeba-78bc-11ea-ae92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве плановые проверки в имущественно-земельной сфере отложили до конца самоизоляции.

Об этом сообщает оперативный штаб по экономическим вопросам в Telegram-канале. Отмечается, что Госинспекция в этом году планирует провести 120 контрольных мероприятий, но из-за моратория приостановит их до 1 мая.

Ранее был утверждён второй пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. В него вошли субсидии для банков, позволяющие установить ставку по кредитам молодым компаниям не выше восьми процентов. Также были расширены меры поддержки внешнеторговой деятельности, в том числе появились субсидии на экспорт услуг и результатов интеллектуального труда.

NEWS.ru писал, что предприниматели рассказали, как они пытаются сохранить бизнес в условиях карантинного режима. Они считают, что полностью соблюдать меры социального дистанцирования невозможно. Некоторые бизнесмены отметили, что предпочитают заплатить штраф, чем терпеть убытки от закрытия бизнеса.