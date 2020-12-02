Власти Москвы потратят на вакцинацию от COVID-19 10 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/62c93b54-3536-11eb-b111-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2021 году столичные власти направят на борьбу с коронавирусом 11 млрд рублей. Из них 10 млрд — на вакцинацию. Об этом рассказал спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он отметил, что столица готовится к масштабной вакцинации. В скором времени будут открыты свыше 300 пунктов для её проведения. Прививать жителей столицы будут в добровольном порядке и бесплатно.

Парламентарий отметил, что в проекте бюджете Москвы на 2021–2023 годы, который в ближайшее время будет рассматриваться в думе во втором чтении, расходы на здравоохранение значительно возросли. В будущем году они составят 742 млрд рублей.

Пандемия привела к снижению доходов столицы, но городские власти не намерены в связи с этим снижать расходы. Они останутся на уровне текущего года. Дефицит бюджета предполагается покрыть за счёт заимствований.

Шапошников добавил, что традиционно бюджет Москвы является социально ориентированным. Общая сумма затрат на 2021 год на социальные направления составит 1,7 трлн рублей (более 50% от всех расходов). Социальную поддержку получат около 4,5 млн жителей столицы, сообщает «Парламентская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что страна к этому готова.