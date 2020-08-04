Власти могут выделить на магистраль Москва — Санкт-Петербург ещё 248 млрд

https://static.news.ru/photo/e5921578-d632-11ea-a72a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государство рассматривает возможность выделения дополнительных 248 млрд рублей на высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт Петербург, помимо уже заявленных 200 млрд рублей.

Об этом пишет газета «Коммерсант». Журналисты ссылаются на проект паспорта ВСМ. 29 июля в Минтранс его направил замглавы РЖД Сергей Кобзев.

Государство произведёт вклад в акционерный капитал компании, которая будет строить железнодорожную магистраль. 248,4 млрд рублей будут перечислены в период с 2022 по 2024 годы, отмечает издание.

Планируется также разместить облигации трёх типов на 427 млрд рублей. По двум типам этих бумаг будут даны государственные гарантии.

Кто будет выкупать эти ценные бумаги — пока неясно, как и то, какую роль в финансировании проекта получит Фонд национального благосостояния, — пишут журналисты.

Проект ВСМ требует вложения 1,7 трлн рублей, 1,3 трлн рублей — внебюджетные инвестиции. На строительство пойдут 1,6 трлн рублей, проектирование магистрали потребует вложения 44 млрд рублей. Финансирование и управление магистралью обойдётся в 64 млрд рублей.

«Коммерсант» отмечает, что в документе не указано использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Планировалось, что средства из фонда станут существенной частью финансирования.

Президент России Владимир Путин в апреле 2019 года поддержал идею проектирования ВСМ Москва — Санкт Петербург. Максим Акимов, который занимал тогда должность вице-премьера, оценивал строительство магистрали в 1,5 трлн рублей.

Как писал NEWS.ru, глава РЖД Олег Белозёров заявлял, что в компании считают целесообразным строительство ВСМ Москва — Нижний Новгород, поскольку для этого проекта готова проектная документация. Позже заместитель министра транспорта Владимир Токарев сообщил, что реализация этого проекта приостановлена. Линию Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород планируется завершить в 2026 году.