Владелец киносети назвал катастрофой ситуацию в отрасли Владелец киносети Пирожков назвал катастрофичной финансовую ситуацию в сфере проката

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские кинотеатры сегодня отчаянно нуждаются в кассовом контенте, ситуация в отрасли катастрофическая, заявил в разговоре с журналом «Компания» член Ассоциации владельцев кинотеатров Сергей Пирожков. По его словам, выручка крупнейших российских киносетей в прошлом году снизилась почти вдвое, и даже январский успех «Чебурашки» не покрыл всех убытков.

2022-й ушел в минус по отношению к пандемийному году более чем на 40% по большинству коммерческих кинотеатров страны... В численных показателях падение отрасли составило более 12 млрд рублей, — рассказал эксперт.

Он напомнил, что пандемия и санкции, введенные против российской киноотрасли в 2022 году, серьезно обрушили этот рынок. Для выживания кинотеатрам нужно в год не менее двадцати фильмов, сопоставимых по кассовости с «Чебурашкой». Средства необходимы на зарплату работникам, коммунальные платежи, аренду и обслуживание оборудования.

Ситуация катастрофическая, и в преддверии летнего периода, с учетом того, что старт «Вызова» оказался ниже ожиданий, у нас вообще не будет подушки безопасности. Удачный прокат «Чебурашки» убытков прошлого года не покрыл, и по факту мы входим в новый сезон, не имея ни одного фильма, который бы собирал кассу, — подчеркнул кинопрокатчик.

По его словам, «сильные» релизы — такие как «Воланд», «Повелитель ветра» и «Холоп-2» — ожидаются осенью и в конце 2023 года. Но до этого нужно еще дожить, потому что времена, когда люди шли в кино, просто потому что больше некуда было идти, прошли, резюмирует Сергей Пирожков.

Ранее стало известно, что фильм «Вызов» с 426 млн рублей кассовых сборов возглавил прокат России и СНГ. Картина вышла 20 апреля. Часть эпизодов снималась на борту Международной космической станции.