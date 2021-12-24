Вице-премьер Белоусов рассказал о факторах, влияющих на рост доходов

Динамику реальной зарплаты и теневые выплаты работникам первый вице-премьер России Андрей Белоусов назвал главными факторами влияния на рост доходов населения. В интервью Forbes он также отметил значимость повышения МРОТ и адресную поддержку граждан.
Первый фактор — это динамика реальной зарплаты, и в данной сфере руководство страны видит «проблемы, которые связаны в основном с бюджетниками»,
В первую волну ковида, когда мы занимались сохранением рабочих мест, мы подробно изучали этот сектор и обнаружили целые отрасли, где вообще не было занятых. Все сотрудники оформлялись через гражданско-правовые договоры с ИП, — сказал он.
Третий фактор — постепенное повышение МРОТ, а четвёртый — так называемое социальное казначейство, когда выплаты осуществляются не по принципу категорий населения, а предоставляются в виде адресной социальной поддержки. Белоусов подчеркнул также, что индивидуальные предприниматели постоянно имеют дело с горой отчётности, которая возникает, когда он нанимает хотя бы одного работника.
Мы вместе с ФНС и Минтруда пытаемся сделать так, чтобы ИП с небольшим числом работников, до пяти человек, освободить от этой отчётности, — отметил он.
Ранее президент Владимир Путин на заседании кабмина заявил, что в 2022 году в России нужно создать условия для повышения зарплат, решить проблему стимулирования занятости в моногородах, а также сделать всё для подавления инфляции и защиты людей от роста цен. В стране, по словам Путина, есть все ресурсы для долгосрочного роста экономики.