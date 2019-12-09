https://static.news.ru/photo/f3d1d07c-1a7d-11ea-889d-fa163e074e61_660.jpg Верховный суд Великобритании Фото: David Wimsett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В английском суде начались слушания о не погашенных Киевом евробондах на $3 млрд. Они будут проходить в течение четырёх дней.

Спор между Россией и Украиной может затянуться на несколько месяцев. Решение по делу могут вынести уже в 2020 году. Интересы российской стороны в этом деле представляет международная юридическая компания Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

Дело будут разбирать во главе с заместителем председателя суда лордом Робертом Ридом. Предметом спора стали не выплаченные Киевом еврооблигации на сумму $3,075 млрд, пишет РБК .

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Минфине оценили вероятность возврата долга Украиной как «нулевую». Эта сумма была занята ещё в 2013 году. До конца 2015 года Украина исправно выплачивала задолженность, однако потом заявила о неспособности выплаты долга.