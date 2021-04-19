Вена выступила против новых антироссийских санкций

https://static.news.ru/photo/1d9aa790-a127-11eb-a48e-96000091f725_660.jpg Фото: Volker Preusser via www.imago-im/www.imago-images.de/GLOBAL LOOK PRESS

Власти Австрии считают, что диалог с РФ важнее введения новых санкций в отношении Москвы, заявил министр иностранных дел республики Александер Шалленберг. Дипломат призвал использовать для налаживания сотрудничества с Кремлём все известные форматы и организации.

Он привёл в качестве примера Трёхстороннюю контактную группу (ТКГ), «нормандский формат» и ОБСЕ. При этом руководитель ведомства выразил озабоченность в связи с «нарушением режима прекращения огня на линии соприкосновения» в Донбассе, пишет издание Welt.

Чтобы [президент РФ Владимир] Путин участвовал в прямом диалоге с [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель, [лидером Франции Эммануэлем] Макроном и [руководителем Украины Владимиром] Зеленским в рамках так называемого нормандского формата, в первую очередь требуется отказаться от введения дальнейших санкций против отношении России, — считает Шалленберг.

16 апреля глава Франции провёл очную встречу с Зеленским. К ним по видеосвязи присоединилась Меркель. Политики обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и другие вопросы. По итогам переговоров они призвали РФ отвести свои войска от границы Украины.

Украинские и западные политики в последнее время выражают обеспокоенность относительно усиления «агрессивных действий» со стороны РФ. Так, в Вашингтоне заявляли об эскалации «российской агрессии» и передвижении войск в Крыму и близ восточной границы Украины.

Ранее Жозеп Боррель заявлял, что в отношениях между ЕС и РФ продолжает нарастать напряжённость. Беспокойство в Европе, по его словам, вызывает ситуация с Украиной, которая остаётся опасной. Политик призвал Москву отвести войска от границы с соседней страной.

В свою очередь глава НАТО Йенс Столтенберг поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины. Он заявил, что в организации пристально отслеживают перемещение российских военных к границе с Украиной, что является крупнейшим усилением с 2014 года.