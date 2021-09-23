Венгрия анонсировала подписание контракта с «Газпромом» на 15 лет
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:19, 24 сентября 2021
Фото: Robert Michael/ZB/Global Look Press
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти страны готовы к подписанию 15-летнего контракта на поставки российского газа. По его словам, с этой целью 27 сентября в Будапеште ожидают председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, сообщает РИА Новости.
Он приедет в понедельник и подпишет долгосрочный контракт по газу, — подчеркнул министр.
Сийярто добавил, что договором предусматривается поставка в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа в год.
Начиная с 1 октября соглашение сроком на 15 лет вступит в силу. В течение 15 лет 4,5 миллиарда кубических метров газа будут поставляться ежегодно двумя маршрутами: через Австрию и через Сербию. И мы очень довольны сотрудничеством с Россией в газовой сфере, — отметил глава МИД Венгрии.
Ранее стало известно, что «Газпром» может утратить монополию на экспорт газа, поскольку кабмин готов разрешить «Роснефти» поставки топлива в Европу. В правительстве хотят в качестве эксперимента разрешить «Роснефти» экспорт в Европу 10 млрд кубометров газа в год. Окончательное решение по этому вопросу должен принять президент Владимир Путин.