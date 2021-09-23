Венгрия анонсировала подписание контракта с «Газпромом» на 15 лет

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Кандидат в канцлеры ФРГ от христианских демократов Армин Лашет высказался за запуск газопровода «Северный поток — 2». Отвечая на вопрос, поддерживает ли он введение в эксплуатацию проекта, политик на предвыборных дебатах в эфире канала ZDF высказался утвердительно.

Да. Это экономический проект, — отметил Лашет. Он пояснил, что Германии в ближайшие годы газ понадобится, поэтому для него важно, чтобы реализовались планы, о которых ранее договорилось федеральное правительство. По...