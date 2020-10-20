Вашингтон анонсировал новые санкции против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/ff528220-12cf-11eb-9d9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Langrock/Nord Stream 2

Госдепартамент Соединённых Штатов Америки анонсировал решение расширить в ближайшем будущем санкции против газопровода «Северный поток — 2». Ведомство призвало Россию отказаться от использования своих энергоресурсов для давления на другие государства.

Если пакет документов утвердят, то под новые ограничения могут попасть компании, помогающие модернизировать или устанавливать оборудование на суда, используемые для укладки труб, говорится в заявлении Госдепа.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.

Реализация проекта «Северный поток — 2» необходима для Германии в целях обеспечения энергоснабжением на долгие годы. Об этом заявил депутат берлинского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн.

По его словам, отказ от строительства газопровода и переход на поставки голубого топлива из США неизбежно приведут к стремительному росту цен на энергоснабжение. Пострадавшими в такой ситуации окажутся рядовые граждане Германии, уже потерявшие в доходах из-за пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава МИД Германии Хайко Маас заверил: проект «Северный поток — 2» обязательно будет реализован, вопрос лишь в сроках окончания проекта. Министр также отметил, что отношения Германии и России останутся непростыми, добавив, что страны ЕС продолжат оказывать давление на РФ в случае неприемлемых действий со стороны Москвы.