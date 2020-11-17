Вакцина в помощь: падение доллара поможет укрепиться рублю

Доллар в следующем году может потерять 20% своей стоимости на мировом рынке, прогнозируют западные аналитики. Это произойдёт в случае активного распространения вакцин от коронавируса и оживления мировой торговли и экономики. Между тем падение американской валюты поможет укрепиться российской, полагают эксперты. При таком раскладе её курс вполне может вырасти до 70 рублей за доллар. Как ещё может выиграть Россия от ослабления «зелёного», разбирался NEWS.ru.

Распространение вакцин против COVID-19 ускорит восстановление мировой экономики и может ослабить интерес инвесторов к надёжным валютам, в число которых, несомненно, входит доллар США. Как результат: его стоимость может упасть сразу на 20% в 2021 году. Такая оценка содержится в докладе корпорации Citigroup, который приводит агентство Bloomberg.

Другая причина ослабления «зелёного» — мягкая политика Федеральной резервной системы США, которая выполняет функцию центрального банка страны. ФРС продолжает удерживать свою базовую ставку на предельно низком уровне, в результате чего инвесторы могут начать сбывать американские бумаги и переключаться на более доходные международные активы.

Вакцины от коронавируса в последнее время действительно стали важным фактором в мировой экономике, заметно влияя на финансовые и сырьевые рынки. К примеру, накануне биржевые индексы США S&P 500 и Dow Jones Industrial Average в очередной раз обновили свой рекорд на фоне новостей о почти 95% эффективности новой экспериментальной вакцины для защиты от COVID-19. На этих же новостях стоимость нефти марки Brent на мировом рынке выросла почти на 4%.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Если согласиться с оптимистичным предположением, что вакцины будут успешно работать, то описанный западными аналитиками сценарий вполне возможен, считает заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Я пока не очень верю, что вакцина так быстро решит все проблемы, но если это произойдёт, то доллар действительно может потерять 20% своей стоимости. Думаю, что вероятность исполнения такого сценария больше половины — порядка 60%. К тому же США нужен дополнительный импульс, чтобы оживить свою экономику, и слабый доллар им только на руку. Александр Абрамов завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований при РАНХиГС завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований при РАНХиГС

Больше всего от снижения куса доллара выиграют сами Штаты, ведь их продукция станет более конкурентоспособной на мировом рынке, отметил эксперт. С другой стороны, этому будут противиться другие страны, ведь такой слабый доллар не нужен ни Европе, ни Японии, ни Китаю, предупреждает специалист.

Тем временем индекс доллара США к основным мировым валютам уже потерял более 10% с момента достижения максимального значения во второй половине марта.

Курс доллара действительно может снизиться на 20% в 2021 году на фоне позитивных ожиданий при успешности финальных испытаний вакцин, соглашается доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Хотя, по её мнению, более вероятны краткосрочные колебания.

Сейчас мы наблюдаем временное удешевление доллара к резервным валютам, таким как японская иена и фунт стерлингов. Тем не менее сложно прогнозировать их дальнейшее укрепление к доллару в среднесрочной перспективе, так как после затяжной пандемии коронавируса развитые страны, прежде всего европейские, не ожидает динамичное восстановление экономики. Диана Степанова доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова

В развивающихся странах, по словам эксперта, сейчас, наоборот, наблюдается временное укрепление доллара. При этом в следующем году их валютные рынки ожидают большие колебания на фоне новостей с мировых товарных, валютных и фондовых рынков.

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Выгода России

Ослабление доллара означает, что возможность для роста получают другие валюты, включая российскую. Даже в отдельные дни на новостях об успешных испытаниях вакцин от COVID-19 рубль прибавлял к доллару порядка 1,5%. В целом с начала месяца российская валюта неплохо укрепилась — после падения до уровня 80 рублей за доллар 2 ноября она в настоящее время торгуется чуть выше 76.

До конца этого года рубль способен укрепиться до уровня 75-75,5 за доллар, считает Диана Степанова. Это может произойти, например, благодаря возобновлению операций carry trade (получение прибыли на валютном рынке за счёт разной величины процентных ставок. — NEWS.ru) со стороны иностранных инвесторов после признания результатов американских выборов.

По мере уменьшения политической напряжённости в США, а из-за этого во всей мировой экономике курс доллара снижается, вернее, возвращается к прежним значениям, растут фондовые индексы и укрепляются валюты развивающихся стран. Аппетит инвесторов к активам рисковых экономик, к которым относится и Россия, возвращается. Позитив фондовой активности на Западе перейдёт и на российский рынок, что даст краткосрочные стимулы укреплению рубля, — отметила эксперт.

Россия многое выиграет, если в следующем году курс доллара снизится, уверен Александр Абрамов. Дело в том, что ослабление американской валюты почти автоматически означает повышение мировых цен на нефть и золото, которые устанавливаются в долларах. То есть бенефициарами падения «зелёного» становятся государства — экспортёры нефти, включая нашу страну.

Россия выиграет от роста цен на нефть, на природный газ, от поступления валютной выручки. В результате нацвалюта может довольно серьёзно укрепиться — до уровня 70 рублей за доллар. А когда рубль укрепляется, в Россию начинают поступать краткосрочные портфельные инвестиции. Значит, больше денег будет на рынке акций, облигаций и Минфину будет легче размещать ОФЗ, — пояснил экономист.

По его словам, в выигрыше окажутся и российский финансовый рынок, и бюджет страны. Кроме того, может снизиться инфляция. В результате возможно некоторое ускорение роста российской экономики, хотя он всё равно вряд ли превысит 3% ВВП в ближайшие годы.

Впрочем, у роста курса российской валюты есть и негативная сторона, предупреждает директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

Не думаю, что наш Минфин будет рассматривать укрепление рубля как большую победу. Российская продукция и так слабо конкурентоспособна на мировом рынке, кроме сырьевых отраслей, а теперь станет ещё меньше. Поэтому для нашей экономики ослабление доллара — это, скорее, негативный момент. Василий Солодков директор Банковского института НИУ ВШЭ директор Банковского института НИУ ВШЭ

Вместе с тем от падения доллара выиграют россияне, хранившие свои сбережения в рублях, отметил эксперт. При этом он не советует владельцам накоплений в иностранной валюте срочно переводить их в российскую. Всё-таки в долгосрочной перспективе доллар имеет заметное преимущество над рублём.

Диана Степанова советует в моменты просадки (краткосрочного снижения валютного курса) небольшими частями, не торопясь, покупать доллары и евро, постепенно диверсифицируя свои активы для безопасности последующих валютных переоценок.