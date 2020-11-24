Вакцина от COVID обвалила цены на золото

https://static.news.ru/photo/9bf92388-2e5d-11eb-9bb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels

После того как золото с лета значительно увеличилось в цене, котировки этого драгоценного металла вновь обрушились до уровня середины июля 2020 года. Причиной этому стало появление эффективной вакцины. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи Comex.

К 9:00 утра по московскому времени декабрьские фьючерсы на золото опустились до $1823,7 за тройскую унцию, потеряв $14,1, или 0,77%.

Таким образом, цены на золото снижаются уже третью сессию подряд. Это происходит, по мнению аналитиков, на фоне новостей о создании высокоэффективной прививки от коронавируса компаниями Pfizer и Moderna.

В понедельник британско-шведская компания AstraZeneca заявила об эффективности её препарата на уровне 70%. В ходе испытаний выяснилось, что при введении двух одинаково больших доз вакцины с разницей в месяц уровень защиты от коронавируса составил 62%. При этом он возрастал до 90%, если испытуемые сначала получали малую дозу, а при повторной инъекции — увеличенную дозу препарата. Кроме того, её можно направить в любую часть света из-за возможности хранения в холодильнике.

Но это не единственный фактор, объясняющий падение цен на золото. Негативно отразилось на цене драгметалла и то, что президент США Дональд Трамп начал формальную процедуру передачи власти демократу Джо Байдену, однако отказался признавать поражение на выборах.

Как сообщал NEWS.ru, 24 ноября впервые с декабря 2017 года цена биткоина превысила отметку в $19 тысяч.