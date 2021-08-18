В Японии восхитились успехами российской экономики после пандемии

Российская экономика уверенно проходит трудный период, вызванный коронавирусными ограничениями. В первом квартале этого года падение ВВП России составило всего 0,7%, что означает её восстановление практически до прошлогоднего уровня. Об этом пишет японское издание JB Press.

По мнению автора статьи Тэцуи Умэцу, трудности, с которыми столкнулась Россия в начале пандемии, оказались не слишком серьёзны в сравнении с другими развитыми и быстроразвивающимися странами. В частности, решение властей не останавливать промышленное производство во многих регионах помогло сравнительно легко пережить падение экономики. Руководство РФ и международные финансовые организации предполагают, что в 2021-2022 году рост российской экономики составит от 2 до 3%.

Это не очень впечатляющие данные, однако можно с уверенностью сказать, что восстановление проходит весьма уверенно, — отметил автор статьи.

Помимо этого, Умэцу отметил успехи, которых добилась сфера услуг, и сослался на владельца одного из московских японских ресторанов, заявившего об увеличении доходов по сравнению с допандемийными временами. А переход на удалённую работу способствовал появлению новых возможностей для бизнеса: так, в России существенно вырос спрос на компактные принтеры для печати документов и спикерфоны для совещаний в условиях удалённой работы.

Вместе с тем автор статьи полагает, что восстановление российской экономики не означает исключительно радужных перспектив. Так, значительный рост инфляции влияет на настроения в деловых кругах: в последнее время значительно снизился индекс деловой активности в сфере услуг и производственной сфере, в связи с чем особое значение приобретает управление экономической, фискальной и монетарной политикой со стороны российского правительства и Центробанка.

Ранее экономист Семён Новопрудский отметил, что экономический спад в России в ходе коронавирусного кризиса длился меньше, чем в других странах. Эксперт связал это со сравнительно меньшей долей малого и среднего бизнеса в ВВП и в экономике по сравнению со странами Евросоюза и США, а также с тем, что в России имел место всего один сравнительно недолгий локдаун, тогда как в Европе их было несколько. Эксперт предположил, что Россия и весь мир в целом прошли пик пандемического экономического кризиса и существенного ухудшения ситуации ждать не стоит. Об этом свидетельствует возвращение долговой нагрузки россиян к допандемическому уровню, даже в условиях падения доходов.