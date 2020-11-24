В Турции рассказали об объёмах торговли с РФ за девять месяцев 2020 года

Объём двусторонней торговли между Россией и Турцией за первые девять месяцев 2020 года составил $14 млрд. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
По его словам, «основными заголовками» двусторонних отношений между Москвой и Анкарой являются запущенный 8 января 2020 года газопровод «Турецкий поток» и АЭС «Аккую». В рамках последнего проекта Турция намерена в 2023 году ввести в эксплуатацию свой первый реактор.
Несмотря на пандемию, объём двусторонней торговли с РФ за первые девять месяцев года составил 14 млрд долларов, — заявил министр на слушаниях в парламентской комиссии по бюджету на следующий год.
Он добавил, что с момента возобновления авиасообщения с 1 августа, по состоянию на октябрь Турцию посетили уже 1,9 млн туристов,
Это показывает уровень наших двусторонних отношений, — сказал Чавушоглу.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что отношения между Москвой и Анкарой продолжают развиваться в положительном направлении вопреки тому, что между странами бывают разногласия, и не по всем вопросам удаётся прийти к единому мнению.