В Турции рассказали об объёмах торговли с РФ за девять месяцев 2020 года

https://static.news.ru/photo/b533e2bc-2e5c-11eb-9f64-fa163e074e61_660.jpg Мевлют Чавушоглу Фото: Mustafa Kaya/Global Look Press

Объём двусторонней торговли между Россией и Турцией за первые девять месяцев 2020 года составил $14 млрд. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

По его словам, «основными заголовками» двусторонних отношений между Москвой и Анкарой являются запущенный 8 января 2020 года газопровод «Турецкий поток» и АЭС «Аккую». В рамках последнего проекта Турция намерена в 2023 году ввести в эксплуатацию свой первый реактор.

Несмотря на пандемию, объём двусторонней торговли с РФ за первые девять месяцев года составил 14 млрд долларов, — заявил министр на слушаниях в парламентской комиссии по бюджету на следующий год.

Он добавил, что с момента возобновления авиасообщения с 1 августа, по состоянию на октябрь Турцию посетили уже 1,9 млн туристов, передаёт ТАСС.

Это показывает уровень наших двусторонних отношений, — сказал Чавушоглу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что отношения между Москвой и Анкарой продолжают развиваться в положительном направлении вопреки тому, что между странами бывают разногласия, и не по всем вопросам удаётся прийти к единому мнению.