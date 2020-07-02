В США сворачивают производство самолётов Boeing 747

https://static.news.ru/photo/2d6bc3a8-bcb6-11ea-9ff0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rüdiger Wölk/imago-images.de/Global Look Press

Компания Boeing намерена прекратить выпуск двухпалубных широкофюзеляжных самолётов Boeing 747. Последний из них будет собран примерно через два года на одном из заводов компании в США.

Об этом сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что причиной сворачивания производства самолётов, эксплуатировавшийся более 50 лет, явилась приостановка международных авиаперевозок из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, на каждом выпущенном Boeing 747-8, начиная с 2016 года, компания теряет до $40 млн. В настоящий момент их производство сократили до шести единиц в год. За всё время Boeing поставил 1571 самолёт данной модели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в США начались тестовые полёты самолётов Boeing 737 MAX. Первый такой борт взлетел из аэропорта Сиэтла. Федеральное управление гражданской авиации США завершило процедуру оценки систем безопасности самолёта, о чём ранее уведомило в письме, направленном в Конгресс США. В ходе полётов пилотам тестируемых самолётов предстоит продемонстрировать ряд манёвров.