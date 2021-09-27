В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ

Директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву следует привлечь к ответственности. С таким требованием к президенту США Джо Байдену обратились представители американского сената. Об этом сообщает РИА Новости.

Как установил независимый аудит, во времена работы Георгиевой во Всемирном банке, она распорядилась поднять Китай в рейтинге удобных для бизнеса стран. Аналогичные обвинения касаются рейтингов Саудовской Аравии, Азербайджана и ОАЭ. Георгиева обвинения отрицает.

Сложно преувеличить серьёзность обвинений в том, что госпожа Георгиева подвергла риску как данные, так и сам Всемирный банк, чтобы потрафить правительству Китая, — говорится в письме, подписанном руководителем комитета по международным делам сената демократом Робертом Мендесом и старшим республиканцем в комитете Джимом Ришем.

Авторы письма заявляют, что вскрывшиеся детали могут подвергнуть риску всю современную систему международных финансов. При этом сенаторы подчёркивают, что Георгиева не предоставила никаких доказательств в противовес выводам независимого аудита. В этой связи они требуют от Минфина США разобраться в ситуации и обеспечить ответственность виновных.

США являются крупным донором Всемирного банка и Международного валютного фонда. Обе организации располагаются в Вашингтоне. По негласному соглашению, МВФ традиционно возглавляет европеец, а Всемирный банк — американец. Георгиева подверглась критике после перехода из Всемирного банка в МВФ.

Ранее стало известно, что Всемирный банк приостановил финансирование проектов в Афганистане из-за захвата власти в стране представителями запрещённой в Российской Федерации террористической группировки «Талибан».