В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ

Директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву следует привлечь к ответственности. С таким требованием к президенту США Джо Байдену обратились представители американского сената. Об этом сообщает РИА Новости.
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Сложно преувеличить серьёзность обвинений в том, что госпожа Георгиева подвергла риску как данные, так и сам Всемирный банк, чтобы потрафить правительству Китая, — говорится в письме, подписанном руководителем комитета по международным делам сената демократом Робертом Мендесом и старшим республиканцем в комитете Джимом Ришем.
Авторы письма заявляют, что вскрывшиеся детали могут подвергнуть риску всю современную систему международных финансов. При этом сенаторы подчёркивают, что Георгиева не предоставила никаких доказательств в противовес выводам независимого аудита. В этой связи они требуют от Минфина США разобраться в ситуации и обеспечить ответственность виновных.
США являются крупным донором Всемирного банка и Международного валютного фонда. Обе организации располагаются в Вашингтоне. По негласному соглашению, МВФ традиционно возглавляет европеец, а Всемирный банк — американец. Георгиева подверглась критике после перехода из Всемирного банка в МВФ.
Ранее стало известно, что Всемирный банк приостановил финансирование проектов в Афганистане из-за захвата власти в стране представителями запрещённой в Российской Федерации террористической группировки «Талибан».