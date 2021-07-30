В США оценили прибыль российских банков по итогам года

Прибыль российских банков по итогам текущего года может вырасти до отметки в 2–2,2 трлн рублей ($30 млрд). Такую оценку выручке отечественных финансовых организаций дали в американском рейтинговом агентстве S&P.

Отмечается, что улучшение показателей российской банковской системы вызвано стабилизационной валютной политикой ЦБ, а также высокими темпами восстановления экономики и динамичными темпами кредитования.

В свою очередь негативное влияние фактора коронавирусной пандемии в России и ещё ряде развивающихся и ведущих стран (Германия, Италия, ЮАР, Индонезия, Бразилия) сведётся к минимуму, считают эксперты.

За первые шесть месяцев по данным общепринятого бухучёта российские банки нарастили выручку в 1,2 трлн рублей. При этом на долю двух ведущих финансовых организаций страны (Сбербанка и ВТБ) пришлось около 60–65% чистой прибыли (порядка 800 млрд рублей).

По сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года восстановление внутреннего спроса происходило быстрее. Так, аналитики S&P улучшили прогноз по темпам роста российского ВВП до 3,7% по итогам 2021 года.

По мнению экспертов, улучшенное восстановление экономики связано с рядом факторов, включая высокие темпы потребительского кредитования, бюджетные расходы в преддверии парламентских выборов (пройдут в стране в сентябре этого года), а также с ростом объёмов нефтедобычи.

Ранее сообщалось, что ВВП России за первое полугодие вырос на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Минэкономразвития также улучшили прогноз роста российской экономики по итогам 2021-го до 3,8% вместо прежних 2,9%.