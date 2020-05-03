В США малый бизнес получил кредиты на сумму $175 млрд

https://static.news.ru/photo/85995c8c-8d4c-11ea-b95b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин США сообщил о выдаче более 2,2 миллионов кредитов малому бизнесу. Их сумма достигла $175 млрд. Средний размер кредита составляет $79 тысяч.

Это является ещё одним показателем того, что программа финансовой помощи нацелена на микро- и малый бизнес, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Это уже не первая программа помощи бизнесу в США. Ранее в стране было выдано 3,8 миллиона кредитов на сумму более $500 миллиардов. Однако администрация Белого дома раскритиковала кредитные организации за то, что часть средств попала к большим компаниям.

Ранее NEWS.ru писал, что на фоне пандемии коронавируса в России зафиксирован небольшой рост безработицы, преимущественно в сфере малого и среднего бизнеса.