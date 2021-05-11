В Союзе экспортёров зерна оценили рост цен на пшеницу

https://static.news.ru/photo/8a7b984e-b278-11eb-8569-96000091f725_660.jpg Фото: Dirceu Portugal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Союз экспортёров зерна назвал преувеличенными сообщения о существенном росте цен на пшеницу в России, пишет «Интерфакс».

Как отмечается, в период с 1 по 10 мая закупочные цены на пшеницу с содержанием протеина 12,5% меняли лишь два экспортёра, они были повышены на 200 рублей и 500 рублей за тонну соответственно.

По данным союза, цена пшеницы на Чикагской бирже снизилась с $282,5 до $272,89 за тонну, а реальная цена платёжеспособного спроса на базисе FOB сейчас не превышает $260 за тонну. Там также отметили, что на внутреннем рынке цены на зерно могут повышаться только локально, в случае когда кому-то из экспортёров нужно срочно выполнить контракт.

Ранее аналитическая компания «Совэкон» сообщила, что экспортные цены на российскую пшеницу выросли за период майских праздников на $21 и достигли $274 за тонну, а закупочные цены в глубоководных портах увеличились до 15,6 тысячи рублей за тонну.