https://static.news.ru/photo/22a7b6aa-3135-11ea-b6e2-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников считает, что 2020 год будет успешным для российской экономики, а основой для роста ВВП станут национальные проекты.
2020 год будет выдающимся по экономическим успехам для Российской Федерации. Заложенная основа масштабной реализации нацпроектов приводит к тому, что такие задачи, как рост внутреннего валового продукта, благосостояния граждан и сокращение бедности, будут реализовываться опережающими темпами, — цитирует РИА Новости Калашникова.
Положительную динамику сенатор предсказал и в развитии цифровой экономики.
Как писал NEWS.ru, аудиторская компания PwC провела исследование «Обзор мировой экономики», результаты которого показали, что в 2020 году темпы роста мировой экономики замедлятся до 3,4%, притом, что долгосрочная среднегодовая величина этого показателя в XXI веке была равна 3,8%. В компании отметили, что в текущем году напряжённость в мировой торговле будет создавать трудности для поставок и дальнейшей экономической интеграции в мировом масштабе.