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Из-за проблем с «общими коммерческими контрактами и договорённостями» российскому банку ВТБ пришлось подать иск к Mozambique Asset Management (МАМ), которая является государственной компанией республики. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на документы суда.

По данным агентства, в суд иск был подан 23 декабря, однако в документах не уточняется, связан ли он с долгом Мозамбика ВТБ в размере $535 млн. В ноябре глава российского...