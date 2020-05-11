В Совфеде оценили сумму возврата налогов для самозанятых

https://static.news.ru/photo/ad0d4bce-93a1-11ea-9f4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сумма возврата самозанятым уплаченных в 2019 году налогов на доход в рамках поддержки бизнеса в условиях пандемии превысит 1 млрд рублей.

Об этом сообщил ТАСС вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв. Отмечается, что речь идёт о реализации нового пакета мер по поддержке бизнеса, который озвучил сегодня президент России Владимир Путин.

Точно сказать сейчас не могу, но речь идёт о сумме свыше 1 млрд рублей, — цитирует ТАСС Журавлёва.

Журавлёв является одним из авторов подписанных Путиным законов о распространении налогового режима для самозанятых на регионы-доноры и города-миллионники. Кроме того, он также был соавтором инициативы о праве регионов самостоятельно вводить налоговый режим для самозанятых.

Как писал NEWS.ru, самозанятым предоставят налоговый капитал в размере одного МРОТ. Кроме того, индивидуальным предпринимателям будет положен налоговый вычет.